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Kuşadası'na 4 kruvaziyer demir attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesine demirleyen 4 kruvaziyerden 4 bin 800 turist ile 2 bin 370 mürettebat kente giriş yaptı.

Kuşadası'na 4 kruvaziyer demir attı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine demirleyen 4 kruvaziyerden 4 bin 800 turist ile 2 bin 370 mürettebat kente giriş yaptı.
Kuşadası Ege Port Limanı'na bu sabah yanaşan Bahama bayraklı 'Marella Discovery' 2 bin 846 yolcu, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' 1664 yolcu, Bahama bayraklı 'Wind Star' 170 yolcu ve Malta bayraklı 'Star Flyer' ise 120 yolcuyu kente getirdi. Ayrıca 4 gemiyle toplam 2 bin 370 mürettebat da Kuşadası'na giriş yaptı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı yolculardan bazıları, otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcuların çoğunluğu ilçe merkezine yöneldi.
Büyük umutlar bağlanan kruvaziyer turizmindeki hareketliliğin her geçen gün giderek artığını belirten Kuşadası Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kuşadası Limanı'na bugün de 4 gemi yanaştı. Toplam 4 bin 400 turist ile 2 bin 370 mürettebat, limandan ülkeye günübirlik olarak giriş yaptı" dedi.
Öte yandan, bu yılın şubat ayında gemileri ağırlamaya başlayan limana, bugüne kadar 56 gemi ile toplam 46 bin 602 yolcu geldi. Ayrıca 112 feribotla da 10 bin 428 yolcu kente taşındı.

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Kuşadası'na 4 kruvaziyer demir attıKuşadası'na 4 kruvaziyer demir attıKuşadası'na 4 kruvaziyer demir attıKuşadası'na 4 kruvaziyer demir attı

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