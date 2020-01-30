HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 22:37 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Soğuk havaya rağmen umuda yolculuk yapan göçmenlerin içerisinde bebeklerin de bulunduğu belirlendi.
Güney Ege'de, saat 06.10'da devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Kuşadası açıklarında, lastik botla Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Lastik botu durduran ekipler, 35’i Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 38 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin arasında bebeklerin de olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi!MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'nun tatile gittiğini öğrenince... Canlı yayında böyle duyurdu!

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan AP'de Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki!

MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi!

Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Ve başlıyor! Koronavirüs salgını için yola çıkıyor

Manisa’da 2 ilçede deprem nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı

Eğitime 'deprem' engeli! Tatil uzatıldı

30 Ocak Süper Loto Sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Süper Loto Sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım

ABD'den flaş yaptırım kararı! O isim de listeye alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.