HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 18:59 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Trabzon’da yaşayan 56 yaşındaki Mevlüde Urhan ve kızı Buse Nur Urhan (20) Torul ilçesine bağlı Günay köyüne geldi.

Kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Gümüşhane’de kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’da yaşayan 56 yaşındaki Mevlüde Urhan ve kızı Buse Nur Urhan (20) Torul ilçesine bağlı Günay köyüne geldi. Tatil için memleketlerine gelen anne ve kızı kuşburnu toplamak için komşularıyla Körgöze mevkisine gitti. Kuşburnu topladıkları esnada yıldırımın düşmesi sonucu yere yığılan anne ve kızını gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Kuşburnu toplarken yıldırımın düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden anne ve kızın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuşburnu toplayan anne ve kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktıEvde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Diğer Haberler
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'daki kum fırtınası korku dolu anlar yaşatmıştı! Meteoroloji'den Kırıkkale'ye uyarı
Ankara'daki görüntü korku dolu anlar yaşatmıştı! Meteoroloji'den bir uyarı daha
Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kahreden haber! İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.