Kuşburnunun faydaları nelerdir? İşte kuşburnu faydaları ve kuşburnu çayı faydaları

Kuşburnu, C vitamini bakımından dünyanın en zengin meyvesidir. Bunun dışında antiviral, antibakteriyel, antioksidan içeriği ile vücudun en dış kısmı cildimizin başlayarak solunum yolu, kanser, kolesterol, şeker ve böbrek rahatsızlığında etkilidir. C vitamini dışında A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de barındırmakta ve sodyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, demir, çinko ve bakır gibi değerli mineralleri de içermektedir. Bu özellikleri ile özellikle soğuk aylarda soğuk algınlıklarına karşı doğal bir ilaç gibidir kuşburnu.

Kuşburnu, sonbaharda olgunlaşır ve özellikle C vitamini ihtiyacının en çok arttığı kış mevsiminde tüketimi artan bir meyvedir. Çayı ve marmelatı da yapılan kuşburnu, halk arasında yabangülü, itburnu, itgülü, gülelması, yiric isimleri ile de bilinir. C vitamini açısından dünyanın en zengin meyvesidir. Kuşburnunun faydaları, zararları ile birlikte kuşburnu çayının ve marmelatının faydaları nelerdir konularını ayrıntıları ile inceledik.

Kuşburnu, C vitamini oranı ile en zengin meyvedir. Sonbaharda olgunlaşan kuşburnu, tam da C vitamini ihtiyacımızın olduğu mevsimde karşımıza çıkar. Kış aylarında ortaya çıkan ve yayılan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların bulaşmasında önleyici faktör olup iyileşme süresini kısaltır. Çocuklarda ise kuşburnu, bronşit, astım, nefes darlığı gibi solunum sistemi rahatsızlarının azalmasında kuvvetli bir yardımcıdır.

BÖBREK RAHATSIZLIĞINA ÇÖZÜM

Kuşburnu içinde bulunan pektin ve çeşitli asitler, böbrek sağlığını korumada etkili maddelerdir. Bu yüzden kuşburnu, böbrek hastalığına sahip kişilerde belirtilen iyileşmesi ve rahatlama sağlaması ile çok faydalıdır. İçeriği ile idrar söktürücü ve müshil görevi gören kuşburnu, kabızlığı giderilmesinde de etkilidir. Kabızlık sorunu için, bir yemek kaşığı kuşburnunu kaynar suyun içine atın ve birkaç dakika demleyin.

CİLDE OLAN BÜYÜK FAYDASI

Kuşburnunu adının çok yayılması ve meşhur olmasını sağlayan esasında Tansu Çiller’in cildine yaptığı etkileri anlatması ile oldu. Aynı zamanda birçok ünlü kişinin cilt bakımında kuşburnu yağı kullandığı bilinmektedir. Bu yağ, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Kuşburnu yağını akne, sivilce ve yanık izleri tedavi gibi cilt sorunları için kullanabilirsiniz. Cilde olan faydası için günlük olarak kuşburnu çayı tüketmeniz de aynı etkiyi gösterecektir.

C VİTAMİNİ ZENGİNİ

Kuşburnu, C vitamini açısında çok zengindir. C vitamini ise özellikle vücudun bağışıklık sistemi ile alakalı olduğu için enfeksiyonlara karşı kuşburnu inanılmaz faydalar sağlar. Antioksidan olan C vitamini, vücutta zararlı hücrelerin çoğalmasını engeller. Yapılan bir araştırmaya göre C vitamini, vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur. Kolajen ise kemik ve kas sistemi için önemlidir. Demir emilimi de sağlayan C vitamini bakımından zengin olan kuşburnu, böylece hastalıklara karşı koruma ve iskelete sisteminin sağlam olmasını sağlar.