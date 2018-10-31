Kusursuz Kafe'den enflasyonla mücadeleye destek

Engelli bireylerin toplum hayatına uyum sağlamaları için hizmete açılan ve çalışanlarının tamamı engellilerden oluşan "Kusursuz Kafe"de enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Düzce Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği iş birliğinde geliştirilen proje kapsamında açılan kafede çalışan engelli 18 genç, müşterilere hizmet etmenin yanı sıra, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek oluyor.

Kafeyi ziyaret eden Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, yaptığı açıklamada, engelli bireylerin her zaman devletin yanında yer aldığını söyledi.

Kusursuz Kafe'nin gerçek anlamda kusursuz olduğunu anlatan Ayva, "Bir mekanın kusurlu olması için insanı dışlaması lazım. Burada insanların dışlanmadığı, aksine benimsendiği, 'Ne olursan ol, yine gel' sözünün yaşatıldığı bir yer. Buraya her türlü engel durumunda olan insanlar geliyor, her türlü ekonomik seviyeden insan gelebiliyor. Bu kapı sonuna kadar açık." diye konuştu.

Ayva, kafede enflasyonla mücadeleye destek verildiğini aktararak, "Kafede faturada yüzde 10 indirim yapılıyor. Bu enflasyona ciddi bir katkı. Bu da bizim engelliler olarak nerelerde neler yapabileceğimiz konusunda ipucu veriyor. Bu anlamda da çok özel." ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da Kusursuz Kafe'nin Düzce'den parlayan bir ışık olduğunu ifade etti.

Dağlı, örnek bir çalışmanın yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu ışığı Düzce'den ülkemize, daha sonra da dünyaya yaymış olacağız. Bu çocuklar hepimizin, onları hayata kazandırmak durumundayız. İnşallah hep birlikte onlar için çalışıp mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

