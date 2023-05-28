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KÜTAHYA 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kütahya 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün bir kez daha sandık başına giderek ve oy kullanmaya başladılar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Sandıkların kapanmasının ardından il il, ilçe ilçe ve bölge bölge seçim sonuçları Mynet.com seçim seçim sayfasında yer alacak.

KÜTAHYA 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kütahya 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Kütahya seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için seçmenler bugün sandık başına oy kullanacaklar. Oy kullanma işlemi 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle başladı ve 17.00 itibariyle son bulacak. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il seçim sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Mynet'te olacak...

Kütahya'nın ilçeleri olan Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

KÜTAHYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

oy kullanma 1

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmenlere, 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

oy kullanma 2

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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