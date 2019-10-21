Kütahya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Kadir Arslan yönetimindeki otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 5. kilometresinde Fadıl Kanatlı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki yolculardan Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler Arslan ile Kanatlı ve aynı araçta bulunan Meliha Kanatlı, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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