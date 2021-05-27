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Kütahya’da hortum paniği

27.05.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yağış öncesi oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Çavdarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hortum boş arazide 10 dakika boyunca devam etti. İlçe merkezine doğru yönlenmemesi büyük bir şans oldu." denildi.

Kütahya’da hortum paniği

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 dakika süren ve boş arazide meydana gelen hortum, ilçe halkı ve Kütahya-Gediz yolunu kullanan vatandaşlarda panik oluşturdu. Birçok vatandaş araçlarını durdurup bu anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi.

"BÜYÜK BİR ŞANS OLDU"

Bu arada, Çavdarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Hortum boş arazide 10 dakika boyunca devam etti. Çavdarhisar barajı ve Yamankaya Mevkii’nde etkisini yitirdi. İlçe merkezine doğru yönlenmemesi büyük bir şans oldu. Kütahya Gediz yoluna bir kilometre mesafe olan hortum vatandaşlarımızda da panik oluşmuştur. Şu ana kadar bize tarım arazileriyle ilgili bir zarar ihbarı gelmedi’’ ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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