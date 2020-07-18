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Kütahya'da jandarmaya silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın hizmet binasına silahlı saldırıda bulundu.

Kütahya'da jandarmaya silahlı saldırı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı sonrası kaçan şahsın araç plakası tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada, silahlı saldırgana nöbetçi kulübesindeki askerlerin anında karşılık verdiği belirtildi. Olaydan yarım saat sonra silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gürkan K. (28) Tavşanlı - Harmancık karayolu Köprücek köyü mevkiinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

İlk belirlemelere göre, şahsın bir süre önce gözaltına alınması sebebiyle bu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şahın 12 el av tüfeğiyle ateş ettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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