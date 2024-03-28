Kütahya'da korkunç cinayet! 3 aylık hamile eşini ziyarete gittikleri evde öldürdü

Kütahya Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde Esra (26) ve Enes U. (29) çifti arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Esra U., eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİ ÇOCUĞU YETİŞTİRME YURDUNDA

Eşiyle birlikte çok sayıda suç kaydı bulunması nedeniyle iki çocuğu yetiştirme yurdunda olan kadının, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Enes U., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





