Kütahya'da korkutan görüntü: Yer göçtü, çatlaklar oluştu! Uzunluğu 20 metreyi buldu

AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Şen yolda incelemelerde bulundu. Karaağıl köy yolunda iki yıl önce onarım yapıldığını söyleyen İlçe Başkanı Ali Var, “Yolda yoğun yağış sonucu göçük meydana geldi. Göçük alanında gerekli önlemler alınarak iş makinesiyle alternatif yol açılmıştır. Yolun durumu Özel İdare ekiplerine bildirildi. Kütahya İl Özel İdare ekiplerince yoldaki göçük tamir edilip, en yakın sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Yolun trafiğe kapanması söz konusu değildir. Vatandaşımız hiçbir şekilde endişeye kapılmasın, açmış olduğumuz alternatif yolu kullanarak köylerine rahatlıkla gidip gelebilirler” dedi.

İHA

