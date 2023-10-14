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  4. Kütahya'da tır ile traktör çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da tır ile traktör çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

14.10.2023 22:37 | Son Güncelleme:
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tırın yol kenarındaki traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kütahya'da tır ile traktör çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında, B.G. yönetimindeki tır, yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktördeki Emine Çağlar'ın (75) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan tır sürücüsü ile traktördeki Halil A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Halil A.'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

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