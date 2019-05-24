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Kütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda B.A., A.A., M.A.T., M.A., K.Y. ve G.Y. gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Y. ve G.Y. çifti, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A., A.A., M.A.T. ile M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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