Kütahya'da bıçaklı kavga

Kütahya'nın Emet ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, fenalaşan şüpheli ise hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hamam Mahallesi'nde bir caminin avlusundaki tuvaletlerde karşılaşan Hakkı Ç. (67) ile Yaşar Yalçın (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakkı Ç, yanında bulundurduğu bıçakla Yalçın'ı yaraladı. Hakkı Ç, olayın ardından fenalaşarak yere düştü.

Orada bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yalçın ile Hakkı Ç'yi, Emet Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hakkı Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Yaşar Yalçın ise buradaki ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

