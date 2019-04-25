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Kütahya'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

Öğretmenlikten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan çift, saklandıkları evde gözaltına alındı

Hatay'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift, Kütahya'da yakalandı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan ve iki yıldır aranan, öğretmenlikten ihraç edilmiş M.F. (35) ve eşi S.F'nin (34), Zafertepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandıklarını belirledi.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kütahya operasyon

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