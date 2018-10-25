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Kütahya'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkisinde sabah saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kalırken, bazı araçlar traktörlerle çekildi.

Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç kar yağışı Kütahya

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