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Kütahya’da okey oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası

21.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak bir kıraathanede okey oynayan 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan kıraathanede yapılan kontrolde, 15 şahsın Covid-19 tedbirlerine uymayarak sosyal mesafeyi gözetmedikleri ve yasak olmasına rağmen okey oyunu oynadıkları tespit edildi.

Kütahya’da okey oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası

Kütahya’da korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak bir kıraathanede okey oynayan 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan kıraathanede yapılan kontrolde, 15 şahsın Covid-19 tedbirlerine uymayarak sosyal mesafeyi gözetmedikleri ve yasak olmasına rağmen okey oyunu oynadıkları tespit edildi. İşletmeci olduğunu belirten şahsın herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine zabıta unsurlarınca kıraathane mühürlenirken, içeride 1 kişinin kapalı alanda sigara içtiği, 1 kişinin de 65 yaş üstü olduğu belirlendi.
Şahıslara oyun oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150’er TL para cezası uygulandı.

Kütahya’da okey oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası

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