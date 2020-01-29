HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yaldız'ın (62) kullandığı 66 HE 077 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl kara yolu Durabey köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Firdevs Karaarslan (36), Karaarslan'ın çocukları Erva (10), Fatma (8) ve Yusuf (2) Karaarslan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmişBankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Domaniç inegöl Kaza Kütahya yaralı

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'daki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

Hoynat Adası turistlerin gözdesi oldu

Eskiden yalnızca gemiciler kullanıyordu! Şimdi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.