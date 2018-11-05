Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Yıldız yönetimindeki 43 HZ 555 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Kozcağız köyü yakınlarında, Erol Topbaş'ın kullandığı 16 AAB 952 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Arife Yıldız ve Esengül Varol yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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