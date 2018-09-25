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Kütahyalı ressamlar kuruluşun topraklarını resmetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Domaniç ilçesindeki önemli tarihi, turistik ve doğal alanların aktarıldığı tabloların yer aldığı sergi, Kütahya'da açıldı

"Kuruluşun Beşiği Domaniç" projesi kapsamında 28 sanatçının yaptığı 74 resim, Kütahya'daki bir alışveriş merkezinde beğeniye sunuldu.

Domaniç ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması, turistik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) tarafından "Kuruluşun Beşiği Domaniç" projesi hazırlandı.

Kütahya Valiliği, Belediye, Dumlupınar Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Domaniç Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında derneğe üye 28 sanatçı, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini resmetti.

Sanatçıların Domaniç ile ilgili 74 eseri, Kütahya'daki bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, serginin açılışında, Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olduğunu anımsatarak, serginin, bu yolda ihtiyaç duyulan birlikteliğin sağlanması neticesinde ortaya çıkan güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Serginin diğer büyükşehirlerde Kütahya ve Domaniç'in tanınmasına katkısı olacağını ifade eden Nayir, "UNESCO sürecinde bizim ihtiyaç duyduğumuz bir birlikteliğin güzel bir örneği var burada. İnşallah devamı gelecek. Emek veren bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Bayram Yıldız da Domaniç'deki önemli tarihi, turistik ve doğal alanların, Türkiye'de birçok ilde açılacak sergilerle tanıtılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından projeye destek verenlere plaket takdim edildi.

Sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

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