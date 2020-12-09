Kuver nedir? Kuver ücreti ne demektir? - Kuver ne demek?

Kuver ücreti ne demek diye düşünüyorsanız; sizler için harika bir yazı hazırladık. Sıklıkla menülerde ve hesap kesiminde kuver ücreti olarak tabir edilen bu ibare, sipariş verilen menülere ek olarak verilen ücreti ifade etmektedir. Personel kuver tabağı yerleşimini yapar. Kuver hizmetiyle ilgili daha çok bilgi için hadi yazıya geçelim... Kuver Nedir? Kuver kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında kelimenin restoranda yemek servis edilmeden önce masanın üzerine yerleştirilen kapağı ifade ettiğini görebilirsiniz. Doğru hazırlanmış bir kuver herkes için aynı olmalı, her bir kuver arasında boşluk bırakılmalıdır. Kuver kavramı Fransızca "Couvert" kelimesinden gelir. Kuver; restoran servise hazır olduğunda yemeklerde kullanılacak malzemelerin masaya düzenli ve rahat bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Kül tablaları, çiçekler, peçeteler ve şamdanlar gibi malzemeler örtü malzemeleri değil masanın güzel görünmesi için kullanılan malzemelerdir. Bunlar da kuverin içine dahil edilir. Kuver Çeşitleri Günümüzde konaklama ve yemek işletmeleri misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre birbirinden farklı hizmetler sunmaktadır. Bütün bunlar da işletmeler için farklı hizmetler farklı türden kuverler yaratır. Kuver çeşitleri aslında her yerde aynı şekilde uygulanmaz. Pek çok restoran sahibi kuverleri kendi kullanım kolaylıklarına göre yapsalar da dünyada kabul edilen bazı kuver çeşitleri bulunur. Hazırlanış ve kullanım amaçlarına göre dört adet kuver çeşidi vardır. Sıralayacak olursak;

Basit kuver,

Büfe kuver,

Table D’ hote kuver,

A’la Carte kuver. Basit Kuver: Bir restoranda servis öncesi misafir masalarına hazırlanan kuverdir. Restoranın servise hazır olduğunu ve hangi masalarda servis yapılacağını gösterir. Basit kuverde, misafirin yemekte mutlak kullanacağı araçlar bulunur. Büfe Kuveri: Genellikle toplantı ve kutlamalarda kullanılır. Buradaki temel amaç; misafirlerin özgürce hareket etmesine izin vermektir. Özellikle ayakta davetler için faydalı işlevler sağlar. Tüm yemekler açık büfe olarak servis edilmektedir. Table D’hote Kuver: Bu hizmet türünde yemek önceden belirlenir ve örtü buna göre hazırlanır. Kuver ne olmalı? Breadboard'lar, bardaklar, çatal bıçak takımları, tabaklar, peçeteler ve masa örtüleri kuverde bulunması gereken şeylerdir. Alakart Kuver: A’la Carte, Fransızca olan bir kelimedir ve ülkemizde genellikle otellerin ücretli mutfaklarını ifade etmek için kullanılır. Bu kuver türünde masada bulunması gerekenler; masa örtüsü, tuzluk ve biberlik, peçete, servis tabağı, büyük çatal, bıçak, tatlı kaşığı, tereyağı bıçağı, ekmek tabağı, su bardağı, şarap bardağı, menaj ve vazo gibi şeylerdir.

Kuver Açma Kuver açma yöntemleri vardır. Kuver açmada iki farklı sistem uygulanır. Kuver, genellikle yemekten sonra hesapta görülen bir kelimedir ancak müşteri bunu anlamayabilir. Masaya ekmek, çeşniler ve su eklendiği için restoranın hesabına dahil edilebilir. Birincisi; garson ya da görevli, masadaki tüm kuverleri yani masaya konulacak tabakları, kaşık ve bıçakları, bardakları açar. Bu sistem esas olarak aynı masa üzerinde birden fazla kuver açmak için kullanılır ve bazen lobide çok fazla trafik olduğunda da kullanılabilir. İkincisi; her servis personeli tüm masalara bazı malzemeler koyar. Başka bir personel, tabağı masanın üzerine koyabilir. Bu sistem, hizmet öncesi hazırlık sırasında uygulanan bir yöntemdir. Kuverin İşletmeye Sağladığı Faydalar Zamandan oldukça tasarruf edilir.

Mutfak ve servis personelinden tasarruf sağlanır.

Malzeme satın alma işleminde kolaylık sağlanır.

Yemek maliyetlerinde düşüş sağlar. Kuver Malzemeleri Nelerdir? Masa örtüleri, çatal bıçak takımları, kaşıklar, çeşitli tabak ve bardaklar kuver malzemeleri olarak tanımlanır. Bazı restoranlarda ketçap, mayonez ve soslar gibi çeşniler de kuver olarak kabul edilir. Servisin şekline, misafirlere sunulan yemeğin türüne ve restoranın seviyesine göre yüksek kaliteli tabaklar kullanılmalıdır. Servislerden önce depodan alınan yeterli sayıdaki tabaklar ve gereken tüm malzemeler servantta istiflenmelidir. Seçilen tabaklar gün içinde servis edilebilecek çeşitli yiyeceklere uygun olmalı ve restoranda müşteri sayısına göre yeterli tabak sağlanmalıdır. Ekip sayısı uygun şekilde ayarlanmalıdır çünkü bütün bunlar çok fazla ekip elemanı ihtiyacı doğurur. Eksik ekip elemanı işi zorlaştırır.