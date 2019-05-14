KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafız Kuvvetlerine bölgede yaşanan tehlikeli gelişmelerden dolayı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberine göre, Sabah, Ulusal Muhafız Kuvvetleri Genel Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler nedeniyle Ulusal Muhafız Kuvvetlerinin son derece dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

"Bölgemizin tanık olduğu tehlikeli gelişmelerin farkındasınız." diyen Sabah, "Genel kurumların korunmasına ilişkin görevi yerine getirirken sizden istenen, en yüksek derecede ihtiyatlı ve dikkatli olmanızdır." ifadelerini kullandı.

Sabah, Ulusal Muhafız Kuvvetlerinin ülkenin güvenliği için şerefli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Kuveyt Emiri'nin söz konusu açıklamaları, Körfez'de pazar günü Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine düzenlenen sabotajların ardından yapması dikkati çekti.

