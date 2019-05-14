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Kuveyt Emiri'nden Ulusal Muhafız Kuvvetlerine "dikkatli olun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 02:31 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler nedeniyle Ulusal Muhafız Kuvvetlerinin son derece dikkatli olmaları gerektiğini söyledi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafız Kuvvetlerine bölgede yaşanan tehlikeli gelişmelerden dolayı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberine göre, Sabah, Ulusal Muhafız Kuvvetleri Genel Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler nedeniyle Ulusal Muhafız Kuvvetlerinin son derece dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

"Bölgemizin tanık olduğu tehlikeli gelişmelerin farkındasınız." diyen Sabah, "Genel kurumların korunmasına ilişkin görevi yerine getirirken sizden istenen, en yüksek derecede ihtiyatlı ve dikkatli olmanızdır." ifadelerini kullandı.

Sabah, Ulusal Muhafız Kuvvetlerinin ülkenin güvenliği için şerefli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Kuveyt Emiri'nin söz konusu açıklamaları, Körfez'de pazar günü Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine düzenlenen sabotajların ardından yapması dikkati çekti.

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Kuveyt Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah Ulusal Muhafız Kuvvetleri

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