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Kuveyt Meclis Başkanı'ndan İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 23:40 | Son Güncelleme

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim: - "Siyonist işgal güçlerinin mübarek Kurban Bayramı'nın sabahında Mescid-i Aksa'nın avlusunda yaptığı vahşi saldırılar, işgalci yapının sadece baskı ve güç dilinden anladığını gösteriyor"

KUVEYT (AA) - Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Arap ve Müslüman toplumlar ile uluslararası toplumu "işgalci İsrail'e" karşı gerçek bir baskı oluşturabilmek için harekete geçmeye çağırdı.

Ganim, yaptığı basın açıklamasında, "Siyonist işgal güçlerinin mübarek Kurban Bayramı'nın sabahında Mescid-i Aksa'nın avlusunda yaptığı vahşi saldırılar, sahte barış çağrıları ve boş projelerin bir işe yaramadığını, işgalci yapının sadece baskı ve güç dilinden anladığını gösteriyor." dedi.

Kudüslüleri ve Filistinlileri herhangi bir destek olmaksızın İsrail'le karşı karşıya bırakmanın utanç verici olduğunu ifade eden Ganim, Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası toplumu siyasi, hukuki, kültürel tüm platformlarda bu işgalci yapıya karşı gerçek bir baskı oluşturabilmek için harekete geçmeye çağırdı.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talebinde bulunan Fanatik Yahudiler, dün gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Kuveyt Mescid-i Aksa

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