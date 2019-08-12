Kuveyt Meclis Başkanı'ndan İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Arap ve Müslüman toplumlar ile uluslararası toplumu "işgalci İsrail'e" karşı gerçek bir baskı oluşturabilmek için harekete geçmeye çağırdı.

Ganim, yaptığı basın açıklamasında, "Siyonist işgal güçlerinin mübarek Kurban Bayramı'nın sabahında Mescid-i Aksa'nın avlusunda yaptığı vahşi saldırılar, sahte barış çağrıları ve boş projelerin bir işe yaramadığını, işgalci yapının sadece baskı ve güç dilinden anladığını gösteriyor." dedi.

Kudüslüleri ve Filistinlileri herhangi bir destek olmaksızın İsrail'le karşı karşıya bırakmanın utanç verici olduğunu ifade eden Ganim, Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası toplumu siyasi, hukuki, kültürel tüm platformlarda bu işgalci yapıya karşı gerçek bir baskı oluşturabilmek için harekete geçmeye çağırdı.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talebinde bulunan Fanatik Yahudiler, dün gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.