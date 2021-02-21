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Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı

21.02.2021 07:09 | Son Güncelleme:
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Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı

Kuveyt, ülke vatandaşları dışında giriş çıkışlara getirilen iki haftalık yasağın ikinci bir emre kadar devamına karar verdi.

Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, "Sağlık makamlarının talimatlarına göre, Kuveytliler dışında ikinci bir emre kadar uçaklara kimsenin alınmaması kararı alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kararda Kuveytlilerin ülkeye dönüşlerinin mümkün olduğu ancak Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 7 gün belirlenen bir otelde, 7 gün de kendi evlerinde karantinada kalmaları şartı bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca getirilen yeni icraatlar arasında Kovid-19 kaynaklı aşırı tehlikeli olarak belirlenen 68 ülkenin birinden gelenlerin konaklama masrafları kendisine ait olmak kaydıyla bir otelde 14 günlük karantina altında kalması yer alıyor.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, 4 Şubat'ta aldığı kararla, 7 Şubat'tan itibaren iki hafta süreyle ülkeye yabancıların girişine yasak getirmişti. Söz konusu kararda, 20.00 ile 05.00 saatleri arasında tüm ticari faaliyetlerin durdurulması, bir ay boyunca lokantaların yalnızca paket servis yapması gibi tedbirler yer almıştı. Eczaneler, sağlık malzemeleri satışı ve gıda alışverişinin yapıldığı mağazalar uygulamadan muaf tutulmuştu.

Son verilere Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı 1039 can kaybı, 183 bin 328 vaka, 171 bin 260 da iyileşen hasta bulunuyor.

(AA)

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