Kuveyt’in yeni Veliaht Prensi yemin etti

Kuveyt yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Kuveyt’in Veliaht Prensi olarak duyurdu.

Kuveyt Ulusal Meclis’te seçilen Şeyh Mişaal, yeni Veliaht Prensi olarak yemin etti.Yeni Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişaal yemin töreninde Kuveyt anayasasına göre ve bulunduğu demokratik yol çerçevesinde görevini sürdüreceğini vurguladı. Mişaal halkın katılımını yükseltmeye, sevgi ve hoşgörü ruhunu yaymaya da söz verdi.

1940 doğumlu Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt’in 10. Emirinin yedinci oğlu ve 29 Eylül’de vefat eden Kuveyt Emirinin erkek kardeşi. Mişaal Al-Ahmad 2004 yılından bu yana Kuveyt Ulusal Muhafızları’nda şef yardımcısı olarak görev yapmıştı.

