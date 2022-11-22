HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuvvetli yağış ve lodos devam ediyor! İstanbullular dikkat, uyarılar peş peşe geldi: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'ulaşım' açıklaması

Kuvvetli yağış ve lodos devam ediyor! İstanbullular dikkat, uyarılar peş peşe geldi: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'ulaşım' açıklaması

22.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular dünden beri devam eden yoğun yağışın etkisini hissediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan uyarılarda yağışların bugün de devam edeceği belirtildi. Yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken yağışların Kıyı Ege, Antalya ve İstanbul'da kuvvetli olması bekleniyor. MGM hortum, dolu, su baskını gibi durumlara karşı uyarırken Prof. Dr. Orhan Şen lodosla birlikte ulaşımda aksamaların da devam edeceğini söyledi ve İstanbul'da yağmur hakkında uyardı.

Kuvvetli yağış ve lodos devam ediyor! İstanbullular dikkat, uyarılar peş peşe geldi: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'ulaşım' açıklaması

İstanbul'da yağış devam ediyor. Uyarılar peş peşe geldi. MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller arasında Antalya, İstanbul ve Balıkesir, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenenler arasında ise Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun ve Adana yer aldı. Kıyı Ege, Antalya ve İstanbul'un bazı bölgelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'da lodusun bugün gündüz saatlerinde etkisini yitirip akşam saatlerinde tekrar etkili olacağını belirtirken "Ulaşımda aksamalar devam edecek" dedi. Şen, "Bugün İstanbulda çok kuvvetli yağmur gökgürültülü olarak öğlene kadar devam edecek" açıklamasında bulunurken yağışın kentte yarın öğlen geri döneceğini açıkladı. İşte yurtta hava durumundan ayrıntılar...

2ce1e94d525ed65573be10c4fbe3b8e1

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

abafb

EGE'NİN KIYISINDA, ANTALYA'DA VE İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

  • Yağışların Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3b6eaf1b7daa321d57fa4bccd9a398e7

"TEKRAR ETKİLİ OLACAK"

Prof Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

  • Bu kadar şiddetli rüzgar nereden kaynaklanıyor? Rüzgar genel, büyük bir sistemden kaynaklanıyor ama İstanbul'daki yağış yeryüzünün çok sıcak olmasından. Çok sıcak derken, yani, mevsimine göre sıcak olmasından kaynaklanan bir yağmurdu. Yağmur kuzey ilçelerde çok şiddetli yağmaya başladı. Lodos ise gece saatlerinde şiddetlendi, sabah saatlerinde azalmaya başladı.

7edef76413cfe1d304f0ed32bde48bc5

  • Dolayısıyla bugün kuvvetli lodos etkisini gündüz saatlerinde kaybedecek. Ama akşam saatlerinde kıyı Ege ve Marmara'nın batısında tekrar etkili olacak. Dolayısıyla lodos devam ediyor, ulaşımda aksamalar devam edecek.

7fbfe7d54d19d581acc41726487628bb

  • İstanbul'da sabah saatlerinde çok kuvvetli yağış vardı, özellikle Boğaz çevresinde, Beykoz, Şile'de.

dce1cc08ddc1c0bc201c74a0907ce5e9

  • Lodos akşam saatlerinde tekrar kuvvetlenecek. Marmara'nın batısında, İstanbul'un batı tarafını da etkileyebilir. Dikkat edeceğiz. Yarından sonra lodos etkisini yitiriyor. Bugün öğlen saatlerinde yağmur etkisini yitirecek. Yarın öğlen saatlerinde tekrar yağmur gelecek.

f32021e257c8d92796b589b2f9d9604b

  • Bugün Antalya'nın doğusunda ve Muğla'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağmur var.

64f24c9f5c1a3183841407601e54097b

"ÇOK KUVVETLİ" DİYEREK UYARDI!

Şen ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda da şu ifadelere yer verdi:

  • Bugün İstanbulda çok kuvvetli yağmur gökgürültülü olarak öğlene kadar devam edecek. Antalyanın doğusu ve İç anadolunun güneyinde yağış kuvvetli. Rüzgar batıda gündüz etkisini azaltıyor akşam Ege ve Marmaranın batısında tekrar kuvvetleniyor. Sıaklıklar 4-5 C azalacak.

d8ae397984cfaf605660720589ed5a60

  • Yağış bugün öğleden sonra çekiliyor Yarın Çarşmba öğlen saatlerinde batıdan tekrar giriş yapacak ve hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak. yarın ve perşembe günü yağışlar Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde su baskınları yapacak şiddette. Akdenizde deniz üzerinde hortum olası

d02599bfa1c3747552af4a08b242289e

"3-4 GÜN YAĞMUR VAR"

  • Hafta sonu sıcaklık genelde 1-2 C daha düşecek. Doğu bölgelerde bu düşüş daha fazla olur. Hafta sonu doğuda kar yağışı görülür.

dcc39dc86f8e8aadc43dfe782230e7c7

  • Sıcaklık İstanbulda bugün 15C Çarşamba 18C Hafta sonu 13 C Yağış 3-4 gün yağmur olarak var.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılbaşı öncesi harekete geçildi! 7 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı varYılbaşı öncesi harekete geçildi! 7 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'
Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okuduHem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur Orhan Şen

En Çok Okunan Haberler

Pençe Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

20 dakikada hayatı felç etti!

20 dakikada hayatı felç etti!

Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

İlginizi Çekebilir

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.