Kuvvetli yağış ve lodos devam ediyor! İstanbullular dikkat, uyarılar peş peşe geldi: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'ulaşım' açıklaması

İstanbul'da yağış devam ediyor. Uyarılar peş peşe geldi. MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller arasında Antalya, İstanbul ve Balıkesir, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenenler arasında ise Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun ve Adana yer aldı. Kıyı Ege, Antalya ve İstanbul'un bazı bölgelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'da lodusun bugün gündüz saatlerinde etkisini yitirip akşam saatlerinde tekrar etkili olacağını belirtirken "Ulaşımda aksamalar devam edecek" dedi. Şen, "Bugün İstanbulda çok kuvvetli yağmur gökgürültülü olarak öğlene kadar devam edecek" açıklamasında bulunurken yağışın kentte yarın öğlen geri döneceğini açıkladı. İşte yurtta hava durumundan ayrıntılar...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

EGE'NİN KIYISINDA, ANTALYA'DA VE İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"TEKRAR ETKİLİ OLACAK"

Prof Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Bu kadar şiddetli rüzgar nereden kaynaklanıyor? Rüzgar genel, büyük bir sistemden kaynaklanıyor ama İstanbul'daki yağış yeryüzünün çok sıcak olmasından. Çok sıcak derken, yani, mevsimine göre sıcak olmasından kaynaklanan bir yağmurdu. Yağmur kuzey ilçelerde çok şiddetli yağmaya başladı. Lodos ise gece saatlerinde şiddetlendi, sabah saatlerinde azalmaya başladı.

Dolayısıyla bugün kuvvetli lodos etkisini gündüz saatlerinde kaybedecek. Ama akşam saatlerinde kıyı Ege ve Marmara'nın batısında tekrar etkili olacak. Dolayısıyla lodos devam ediyor, ulaşımda aksamalar devam edecek.

İstanbul'da sabah saatlerinde çok kuvvetli yağış vardı, özellikle Boğaz çevresinde, Beykoz, Şile'de.

Lodos akşam saatlerinde tekrar kuvvetlenecek. Marmara'nın batısında, İstanbul'un batı tarafını da etkileyebilir. Dikkat edeceğiz. Yarından sonra lodos etkisini yitiriyor. Bugün öğlen saatlerinde yağmur etkisini yitirecek. Yarın öğlen saatlerinde tekrar yağmur gelecek.

Bugün Antalya'nın doğusunda ve Muğla'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağmur var.

"ÇOK KUVVETLİ" DİYEREK UYARDI!

Şen ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda da şu ifadelere yer verdi:

Bugün İstanbulda çok kuvvetli yağmur gökgürültülü olarak öğlene kadar devam edecek. Antalyanın doğusu ve İç anadolunun güneyinde yağış kuvvetli. Rüzgar batıda gündüz etkisini azaltıyor akşam Ege ve Marmaranın batısında tekrar kuvvetleniyor. Sıaklıklar 4-5 C azalacak.

Yağış bugün öğleden sonra çekiliyor Yarın Çarşmba öğlen saatlerinde batıdan tekrar giriş yapacak ve hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak. yarın ve perşembe günü yağışlar Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde su baskınları yapacak şiddette. Akdenizde deniz üzerinde hortum olası

"3-4 GÜN YAĞMUR VAR"

Hafta sonu sıcaklık genelde 1-2 C daha düşecek. Doğu bölgelerde bu düşüş daha fazla olur. Hafta sonu doğuda kar yağışı görülür.