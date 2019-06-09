HABER

Kuyruğun ucu bucağı yok! Havadan böyle görüntülendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 02:44 | Son Güncelleme

İstanbul’u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü nedeniyle 70 kilometrelik uzun araç kuyrukları oluştu. Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan yol güzergahında oluşan uzun araç kuyrukları ile Drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı sonrası ulaşımda dönüş çilesi devam ediyor. İstanbul’u Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul’a dönüşe geçen binlerce araç Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyrukları oluşurken, trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi.

Trafiğin yavaş işlediği yolda olası bir aksaklığın yaşanmaması için Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, ağır tonajlı Tır ve kamyonların ise geçişlerine izin verilmiyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğin yoğun şekilde devam ettiği bölgede uzun araç kuyrukları ise drone ile havadan görüntülendi.

'KİLİT KAVŞAK' KİLİTLENDİ

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde oluşan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de; oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş noktasındaki D-200 Karayolunda doğundan batıya doğru kilometrelerce araç trafiği oluşturan tatilciler, çevre illerden büyük kentlere geri dönüş için yollara akın etti. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son bulmasıyla oluşan trafik, öğlenden itibaren başlayıp gece saatlerine kadar devam etti. Araçların ara ara durma noktasına geldiği yolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi. Buradan geçen araç sayısı günlük 100 binin üzerinde. Hava sıcaklıklarının 30 derece üstünde olması dolayısıyla birçok sürücü akşam saatlerinde geri dönüş yapmayı tercih etti.

Kırıkkale-Samsun ile Kayseri-Kırıkkale Karayolu kavşağında trafik saatte 40 ile 50 kilometre arasında ilerliyor. Emniyet ekipleri denetimlerini sürdürerek trafiğin akması için çaba gösteriyor.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Tekirdağ'da en iyi 'kiraz' yarışması (2)Tekirdağ'da en iyi 'kiraz' yarışması (2)
Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Karabük trafik

En Çok Okunan Haberler

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! Hastanede tedavi gören uzman çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Arnavutköy'de kaza sonrası kavga kamerada

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.