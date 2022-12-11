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Kuyruk 8 kilometreyi buldu! "Lavabomuz yok, yemek yiyecek yerimiz yok"

11.12.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 8 kilometreyi buldu. Tır sürücüler, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için ortalama 4 ile 8 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti. İstanbul’dan Azerbaycan’a yük götüren bir tır şoförü "Ne zaman sıra gelir bilmiyoruz. Lavabomuz yok, yemek yiyecek yerimiz yok, toz toprak içinde yemek yiyoruz” şeklinde konuştu.

Kuyruk 8 kilometreyi buldu! "Lavabomuz yok, yemek yiyecek yerimiz yok"

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu. Kemalpaşa ilçesinde başlayan kuyruk toplam 8 kilometreye ulaştı. Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tır yoğunluğunun 'geçiş belgesi’ (dozvola) kaynaklı olduğunu belirtti.

"ORTALAMA 4 İLE 8 GÜN"

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. Tır sürücüleri, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için ortalama 4 ile 8 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

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Kuyruğun sonu yok! Yüzlerce TIR günlerdir bekliyor Kuyruğun sonu yok! Yüzlerce TIR günlerdir bekliyor

"LAVABOMUZ YOK, YEMEK YİYECEK YERİMİZ YOK..."

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İstanbul’dan Azerbaycan’a yük götüren tır şoförü Osman Köse, 4 gündür Hopa’da beklediklerini ifade ederek, "Geldiğimde bin 500 araç vardı, şimdi bin araba da önümüzde var. Ne zaman sıra gelir bilmiyoruz. Lavabomuz yok, yemek yiyecek yerimiz yok, toz toprak içinde yemek yiyoruz” dedi.

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