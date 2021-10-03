HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca İstanbulkart için beklediler

Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca İstanbulkart için beklediler

03.10.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de dün İstanbulkart başvuru merkezi önünde yüzlerce kişi yağmur altında sıra bekledi.

Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca İstanbulkart için beklediler

Ümraniye Halgun Alagaş Spor Kompleksi'nde bulunan İstanbulkart başvuru merkezi önünde dün yağmur altında uzun kuyruk oluştu. HES kodlarını kartlarıyla uyumlu hale getirmek isteyenler ve yeni kart talebinde bulunanlar dakikalarca bekledi.

"2 SAATTİR BEKLİYORUM"

Sırada bekleyen Emel Zabun, “Saat 14.00 beri çocuğumla burada bekliyorum. İçeriyi de görmüyorum, personel sayısı mı yetersiz, sistemlerde mi bir hata var belli değil. İnşallah sıra gelecek. 2 saattir bekliyorum" diye konuştu.

Bir buçuk saattir beklediğini söyleyen Mahmut Ceylan ise, "Çok yoğunluk var. Pazartesi okula gideceğiz. 2 araçla okula gidiyorum. Çavuşbaşı'ndan buraya geldim. Bekliyorum inşallah sıra gelir" dedi.

"İNŞALLAH KAPANMADAN SIRA GELİR"

Öğrenci olduğun söyleyen Elif Yıldız, “Yarım saattir sıradayım. Öğrenci indiriminden faydalanmak için buradayım. Saat 17.30 kapanacağını söylediler. İnşallah kapanmadan sıra gelir. Okullar, üniversiteler açılacak geliş gidişlerde kullanmak için. Sıradakilerin çoğu öğrenci zaten" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli kızlar birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştuLiseli kızlar birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmetÇalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet
İGDAŞ'ın 5 bin TL'lik fatura şokuna bir yenisi daha eklendiİGDAŞ'ın 5 bin TL'lik fatura şokuna bir yenisi daha eklendi
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Macron'un sözlerine sert tepki: Kabul edilemez bir hakaret

Macron'un sözlerine sert tepki: Kabul edilemez bir hakaret

İki ülke arasında gerginlik! NATO devreye girdi

İki ülke arasında gerginlik! NATO devreye girdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.