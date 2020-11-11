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Kuyuda cansız bedenleri bulunmuştu! Yaşlı çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 12:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin öldürülmeleriyle ilgili 6 akraba gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ile annesi Fatma A.'nın jandarmadaki sorguları sürüyor.

Kuyuda cansız bedenleri bulunmuştu! Yaşlı çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin çocukları, 25 Ekim günü, ulaşamadıkları anne babaları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine çiftin evine çok sayıda ekip gönderildi. Adrese gelen ekipler, anahtarı üzerinde olan kapıyı açarak, eve girdi. Çiftin cep telefonları evde, Cevdet Uysal'ın aracı ise kontak anahtarı üzerinde garajda bulundu. Kayıp çift içn arama çalışmaları başlatılırken, dün köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Korkmaz, öğleden sonra dinlenmek için Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınında oturdu. Bu sırada kötü kokuyu fark eden Korkmaz, 2 metrelik kuyuyu kontrol ettiğinde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

CESETLERİN ÜZERİ TAŞLA KAPATILMIŞ

Çoban Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerleri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde olan cesetlerin bir kadın ile bir erkeğe ait olduğu saptandı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince kuyudan çıkarılan cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olan Cevdet ve Zeliha Uysal'a ait olabileceği ihtimali üzerine, çiftin çocukları teşhise çağrıldı.

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Yapılan teşhis ile Cevdet-Zeliha Uysal olduğu saptanan ikilinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapılan cenazelerin bugün toprağa verilmek üzere Denizli'ye gönderileceği öğrenildi.

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6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öldürülen Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'y gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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(DHA)

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