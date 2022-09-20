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Kuyumcukent şokta! 100 milyon liralık altın vurgunu... Altınları eritip buhar oldular

20.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuyumcukent'te meydana gelen dolandırıcılık olayında 9 kuyumcu altın verdikleri firma tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan biri olan kuyumcu Mesut Olık, ''Yılbaşından sonra ortaklar arasında kendi aralarında sıkıntılar çıkmaya başladı. Bu sıkıntılar da piyasaya yansımaya başladı. İçeride de ürün eritmeye başladılar. Sizden geleni eritip bana, benden geleni eritip bir diğerine vererek bu şekilde süreç yürütülmüş. 5 kiloya yakın altın vermiştim'' dedi.

Kuyumcukent şokta! 100 milyon liralık altın vurgunu... Altınları eritip buhar oldular

Kuyumcukent'te 3 yıldır faaliyet gösteren kuyumculuk firması iddiaya göre yaklaşık 100 milyon lira değerinde altın toplayarak ortadan kayboldu. Bir araya gelen 9 mağdur dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu. Kuyumcukent'te bir araya gelen mağdurlar basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

"100 MİLYON LİRALIK BİR MEBLAĞ VAR ORTADA"

Mağdurların avukat Ecem Oklu, "Şüpheliler bizim müvekkillerimizin itibarını zedeleyerek ve itibarını kullanarak onları dolandırmışlardır. Bu süreci de kendileri yalanlarla altınlar çalındı, kaçırıldı, vereceğiz şeklinde onları kandırarak bir süreç ilerletmişlerdir. 9 mağdurumuz var. Biz burada haciz işlemi gerçekleştirdikten sonra birçok mağdur bize ulaştı. Kendilerinin de dolandırıldığını söylediler. Şüphelilerden bir tanesi FETÖ'den aranmakta ve yurtdışında bulunmakta. Almanya'ya da para aktarımı gerçekleştirmekteler. Hem altın hem altın ürünleri göndermekteler. Şüpheliler 9 kişiler. Aileler ve organize olarak yürütüyorlar. Meblağ olarakta 100 milyon liralık bir meblağ var ortada" diye konuştu.

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"ÜRÜN ERİTMEYE BAŞLADILAR"

Mesut Olık isimli bir kuyumcu, suçladığı kişilerle 8 yıldır tanışıklarını söyleyerek, "Sürekli bitmiş mamul verip karşılığını alıyorduk. Yılbaşından sonra ortaklar arasında kendi aralarında sıkıntılar çıkmaya başladı. Bu sıkıntılarda piyasaya yansımaya başladı. İçeride de ürün eritmeye başladılar. Sizden geleni eritip bana, benden geleni eritip bir diğerine vererek bu şekilde süreç yürütülmüş. 5 kiloya yakın altın vermiştim. Bu verdikleri altınlarla 1 kilo 100 grama kadar düşürdük" diye konuştu.

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"TIKIR TIKIR ALIYORDUK BİR GÜVEN SAĞLADILAR"

Cihan Yalçın ise " Ürün aldılar bunları da peyderpey ödediler. En son 10 milyon TL'ye yakın borçları vardı, şuan alamıyoruz. Bu malları erittiklerini söylediler. Emeklerimizle yaptığımız ürünleri eritmişler. Bizim 10 kilo altınımız vardı. Toplam piyasada 80-100 kilo arasında mağduriyet var" dedi. Ziya Yılmaz da, "9 aydır düzenli alıyorduk son verdiğimizi alamadık bin 50 gram verdik. Beklemiyorduk böyle bir şey tıkır tıkır alıyorduk. Bir güven sağladılar. Son bir ayda olan oldu." diye konuştu.

Mağdurlar çoğunluğu akraba ve altınları eritip ortadan kaybolan kuyumcu firması sahipleri Enes Ş., Sefa Ş., Talha Ş., Bekir Ş., Tuba Ş., Enes H., Muhammed A. hakkında savcılığa girerek suç duyurusunda bulundu.

(DHA)

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Kuyumcukent
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