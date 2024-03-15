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Kuyumcuya silah tehdidiyle gasp! Korku dolu anlar kamerada

15.03.2024 09:59
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Küçükçekmece’de yüzlerini maskeyle gizleyerek girdikleri kuyumcuda silah tehdidiyle gasp yapıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Korkutan olay, Küçükçekmece İkitelli caddesindeki bir kuyumcuda 9 Mart Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen 2 kişi kuyumcuya geldi. İşyeri sahibinin yalnız olmasını fırsat bilen şüpheliler, B.K.'den silah tehdidiyle ellerindeki torbaya altınları doldurmasını istedi. İşyeri sahibi 9 bileziği şüphelilere uzattığı sırada, "Polis geliyor" diye bağırdı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheliler torbayı alıp havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olayın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin olayın ardından kaçarken havaya ateş ettiği anlar görülüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet 7.65 çapta boş kovan bulunuken, havaya açılan ateş sırasında kurşunlardan birinin park halindeki bir otomobile isabet ettiği belirlendi.Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini de tespit etti. Şüpheliler Selim B. ile Ferhat B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullandıkları değerlendirilen ruhsatsız 2 tabancayla 39 mermi ele geçirildi.Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste daha önce suç kayıtlarının olduğu da belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Küçükçekmece
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