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Kuyumcuya soygun girişimi kamerada

25.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kuyumcuya soygun girişimi kamerada

Bahçelievler’de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcu Ali Topal kendisini silahla yaralayan soyguncuları sandalye ile kovaladığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler’de Pazartesi günü meydana gelmişti. Bir kuyucuya giren şüpheliler, kendilerine direnen kuyumcu Ali Topal ve kendisine yardım eden komşusunu yaralayıp kaçmıştı. Olay ilişkin bugün yeni gören görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcuya gelen 2 kişi Ali Topal’a silahları doğrultup altınları vermesini istedi. Kuyumcu Ali Topal’ın direnmesi üzerine şüphelilerden biri Topal’ın ayağına ateş etti. Olayın sıcaklığıyla kendini korumak isteyen Ali Topal soygun girişiminde bulunan 2 kişiyi sandalye ile kovaladığı görülüyor. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerinin yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuyumcuya soygun girişimi kamerada

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