'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 6 saat sonundan çalışma sona erdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde depremde ağır hasar gören sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisinde "bebek var" ihbarının, ekiplerin uzun süreli çalışmasının ardından asılsız olduğu ortaya çıktı.

BİNA YIKILACAK

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 585’inci Sokak’ta Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören sağlık ocağının bodrum katında yağan yağmurla su birikintisi oluştu. Bugün saat 15.30 sıralarında mahallede oynayan çocukların sokaktan geçen kadına binanın bodrum katında "bebek var" iddiası üzerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen AFAD, JAK, itfaiye, DBB Sualtı Arama ve Kurtarma ve polis ekipleri 6 saatlik çalışmanın ardından içeride bebeğe dair hiçbir şeyin olmadığını, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Çalışmaların ardından binanın yıkılması için yetkililere beyanda bulunuldu.





