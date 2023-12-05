HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 6 saat sonundan çalışma sona erdi

'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 6 saat sonundan çalışma sona erdi

05.12.2023 21:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı. 6 saatlik çalışmanın ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı ve çalışmalar sona erdi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde depremde ağır hasar gören sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisinde "bebek var" ihbarının, ekiplerin uzun süreli çalışmasının ardından asılsız olduğu ortaya çıktı.

'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 6 saat sonundan çalışma sona erdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde depremde ağır hasar gören sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisinde "bebek var" ihbarının, ekiplerin uzun süreli çalışmasının ardından asılsız olduğu ortaya çıktı.

2672ffa1-8a42-44bd-9795-352d69c30eda

BİNA YIKILACAK

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 585’inci Sokak’ta Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören sağlık ocağının bodrum katında yağan yağmurla su birikintisi oluştu. Bugün saat 15.30 sıralarında mahallede oynayan çocukların sokaktan geçen kadına binanın bodrum katında "bebek var" iddiası üzerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen AFAD, JAK, itfaiye, DBB Sualtı Arama ve Kurtarma ve polis ekipleri 6 saatlik çalışmanın ardından içeride bebeğe dair hiçbir şeyin olmadığını, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

adb2fc34-af52-483c-8364-85a7ad078fe7

Çalışmaların ardından binanın yıkılması için yetkililere beyanda bulunuldu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
41 eser Türkiye'ye geri dönüyor! "Gururluyuz"41 eser Türkiye'ye geri dönüyor! "Gururluyuz"
Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruzAğlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz
Dehşet anları kamerada! Yaşlı adama sokak ortasında saldırıp gasp ettilerDehşet anları kamerada! Yaşlı adama sokak ortasında saldırıp gasp ettiler
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bebek
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat konvoyu! Lüks araçlar çekicilerle götürüldü! Otopark ücreti detayı dikkat çekti

Dilan Polat konvoyu! Lüks araçlar çekicilerle götürüldü! Otopark ücreti detayı dikkat çekti

Bayern Münih, Fenerbahçeli yıldız için geliyor!

Bayern Münih, Fenerbahçeli yıldız için geliyor!

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Mahkeme son noktayı koydu

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Mahkeme son noktayı koydu

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz

Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

Pencereden düşerek can vermişti! Müstehcen video detayı dikkat çekti

Pencereden düşerek can vermişti! Müstehcen video detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.