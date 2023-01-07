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Kuyuya düşen baba ve oğula yürek yakan veda! Acılı anne ayakta duramadı

07.01.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen ve cansız bedenlerine 10 saat süren çalışmalar sonrasında ulaşılan baba ve 2 yaşındaki oğlu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye tekerlekli sandalyeyle katılan anne Yağmur Demir, oğlu Batu Demir ve eşi Aytuğ Demir'in fotoğrafını öperek uğurladı.

Kuyuya düşen baba ve oğula yürek yakan veda! Acılı anne ayakta duramadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinin bulunduğu site bahçesindeki artezyen kuyusunda ölen 35 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in cenazesi toprağa verildi.

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan baba ile oğlunun cenazesi, Salihli'deki Merkez Hamidiye Camisi'ne getirildi.

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Olayda oğlunu ve torununu yitiren Mehmet Demir, taziyeleri kabul etti. Camiye sağlık ekiplerinin desteğiyle tekerlekli sandalyede gelen anne Yağmur Demir, burada gözyaşı döktü.

Baba ile oğlunun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

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Cenaze törenine aile fertleri ve yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve vatandaşlar katıldı.

OLAY

Salihli ilçesindeki Barış Mahallesi'nde bulunan Gülnar Sitesi'nde, 5 Ocak'ta akşam saati ailesinin yürüyüşe çıkardığı 2 yaşındaki Batu Demir, kaçak açıldığı belirtilen 30 santimetre çapında, 60 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düşmüş, baba Aytuğ Demir de oğlunu kurtarmak için kuyuya girmişti.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmiş, çalışmaların 10. saatinde kuyunun 15. metresinde Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Üç yıl önce evlendikleri belirtilen ve 1 çocukları bulunan Yağmur-Aytuğ Demir çiftinin siteye 2 ay önce taşındıkları öğrenilmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan site yöneticisi H.A. ile kaçak artezyen kuyusunu açtığı belirtilen firma yöneticisi V.Ç, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Site bahçesinde kullanmak üzere su bulmak için yaklaşık 6 ay önce açılan kuyuda su bulunamadığı ve üzerinin kapatılmadığı öne sürülmüştü. (AA)

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