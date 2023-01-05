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Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu, 50 metrelik kuyuya düştü! Kurtarma çalışması başlatıldı

05.01.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan feci olayda, 2 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan babası 50 metrelik kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Baba ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu, 50 metrelik kuyuya düştü! Kurtarma çalışması başlatıldı

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki B.D. oyun oynadığı sırada, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan 50 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düştü.

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Oğlu Batu Demir'i kuyuya düşmek üzereyken tutmaya çalışan baba Aytuğ D. (35) de oğluyla beraber kuyuya düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılmaya başlandı.

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20 METRE DERİNLİKTE OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Baba ve oğlu için kurtarma çalışması başlatan ekipler baba ve oğlun kuyunun 20. metrelerinde olduğunu tahmin ediyor. Baba oğlun kurtarılması için çalışmalar sürüyor. (AA-İHA)
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Manisa kuyu

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