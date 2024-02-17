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Kuzeniyle yasak aşk yaşadığı iddiasında bulunduğu eşini bacağından vurdu

17.02.2024 18:18 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da S.A.,(28), eşi A.A.’yı (25) kendisini kuzeniyle aldattığı iddiasıyla tabancayla bacağından vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheli S.A.’yı olaydan kısa süre sonra kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Kuzeniyle yasak aşk yaşadığı iddiasında bulunduğu eşini bacağından vurdu

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. S.A., kendisini kuzeniyle aldattığı iddiasıyla eşi A.A.’yı evde yanında bulundurduğu tabancayla bacağından vurdu.

Silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını bacağından vurulmuş halde buldu. Yaralı kadın tedavisi için Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.A.'yı kısa sürede olayda kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Yaralı, A.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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