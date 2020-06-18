Kuzey Anadolu fayı sınırındaki Kastamonu için deprem uyarısı

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayın programında, Kastamonu’dan gelen bir soru üzerine kentin deprem tehlike ve riskine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kastamonu’nun ilgi alanlarından biri olduğunu ve yıllar önce bölgede çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Doç. Dr. Bülent Özmen, Kuzey Anadolu Fayı’nın hem dünyanın hem de Türkiye’nin en önemli aktif faylarından biri olduğuna işaret etti. Özmen, "Türkiye’nin ve dünyanın en aktif faylarından biri olan ve büyük deprem üretme ihtimali oldukça yüksek olan Kuzey Anadolu Fay Zonu, Kastamonu sınırları içinden geçtiği için bu kentimizin deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına gereken önemi vermesi ve bunları tavizsiz bir şekilde uygulaması gerekir” dedi.

"7 VE ÜZERİ DEPREM OLMA İHTİMALİ OLDUKÇA YÜKSEK"

1943 yılında Tosya-Ladik depreminin de bu fay üzerinde meydana geldiğini söyleyen Özmen, “Bu fay üzerinde 7 ve üzeri deprem olma ihtimali oldukça yüksek. Bingöl, Karlıova’dan başlayan bu fay Marmara’ya kadar geliyor, buradan Ege’ye uzanıyor ve oldukça aktif. Kayma hızı yılda ise 2,5 santimetre civarında, çok sık aralıklarla büyük bir deprem üreten bir faydan bahsediyoruz. 1939-44 yılları arasında da bu fay üzerinde 5 büyük deprem meydana geliyor. Bingöl’den Bolu’ya kadar oluşan depremlerde Kuzey Anadolu Fayı parça parça kırılıyor. Bu büyük depremlerden biri de 26 Kasım 1943 tarihinde meydana gelen büyüklüğü Ms: 7.2 olan ve önemli can ve mal kaybına yol açan Tosya-Ladik depremidir. Kastamonu kent merkezi bu depremden 8 şiddetinde etkilenmiştir” diye konuştu.