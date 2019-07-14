Kuzey Ege'de çadır kamplarına yoğun ilgi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in turizm merkezlerinden Edremit Körfezi'nde yaz sezonu yoğun geçiyor. Otellerin tam kapasiteyle çalıştığı Kuzey Ege'de, alternatif ve ekonomik tatil arayanlar çadır kampları tercih ediyor. Kamplarda yüzde 100 doluluk yaşanırken, ancak çadırını kendisi getirenler yer bulabiliyor.

145 kilometrelik sahil bandı ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi olan Kuzey Ege'de sezon geç başlasa da, yoğunluk giderek artıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan turizm merkezlerinde, otel, motel ve pansiyonlar turistler tarafından tercih edilirken, otellerdeki doluluk oranı yüzde doksanı buldu.

Öte yandan, büyükşehirlerden gelenlerin başlıca tercihi ise doğa ile iç içe yaşam oluyor. Başta Asos olmak üzere kırsal kesimlerde bulunan çadır kampları yoğun ilgi görüyor. İşletmelerin sunduğu günlüğü 100 TL olan çadır kamplar da yüzde 100 doluluk oranı yaşanıyor. İşletmelere çadırları kendisi getirenler ise günlüğü 60 TL ile 80 TL arasında bu alanlarda konaklayabiliyor.

Yoğun bir sezon geçirdiklerini söyleyen Erkan Günbeyi, "İşletmemizdeki çadırların tamamı dolu. Sadece çadırlarını kendisi getiren vatandaşları konaklatabiliyoruz. Alternatif ve farklı bir tatil olanağı sunmaya çalışıyoruz. Çadır tatilinin tercih edilmesinin başlıca nedenleri insanların doğa ile iç içe vakit geçirme isteği ve fiyatların daha uygun olması" dedi.

Alternatif bir tatil amacıyla Kuzey Ege'yi tercih ettiğini söyleyen Anıl Akça, "Bölgeye Bursa'dan geldim. Yollar oldukça kalabalık. Asos bölgesi kamp için çok uygun ve bakir bir bölge. Doğa ile iç içe vakit geçirmek için buradayım. Hava ve ortam çok güzel. Doğa ile iç içe ve stresten, şehir kalabalığından uzak bir ortam" dedi.