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Kuzey Ege'de fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 07:13 | Son Güncelleme

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle saat 10.00'da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00'deki karşılıklı feribot seferleri de fırtına nedeniyle yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gökçeada Kabatepe

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