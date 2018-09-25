ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle saat 10.00'da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.
Gökçeada'dan Kabatepe'ye ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00'deki karşılıklı feribot seferleri de fırtına nedeniyle yapılamadı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını açıkladı.
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