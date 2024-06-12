HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kurbanlık seçerken dikkat: Uzmanından şap ve tüberküloz uyarısı 'İnsan ve hayvan sağlığını tehdit ediyor'

Kurbanlık seçerken dikkat: Uzmanından şap ve tüberküloz uyarısı 'İnsan ve hayvan sağlığını tehdit ediyor'

12.06.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların kurbanlık hayvan arayışı arttı. Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları Veteriner Hekim Engin Hastaoğlu anlattı.

Kurbanlık seçerken dikkat: Uzmanından şap ve tüberküloz uyarısı 'İnsan ve hayvan sağlığını tehdit ediyor'

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Veteriner Hekim Engin Hastaoğlu, hayvan sağlığının yanı sıra yaşının da önemli olduğunu söyledi.

AW225575_03

Şap ve tüberküloz hastalığı hakkında bilgi veren Hastaoğlu, “Şap ve tüberküloz üreticilerimizin oldukça ekonomik kayıplar yaşadığı ciddi bulaşıcı hastalıklardır. Şap hastalığı viral bir hastalıktır. Etkeni apto virüstür. 7 farklı sero tipi ülkemizde rastlanılmıştır. Tarım Bakanlığımız dönemsel olarak açıklama yapmasına rağmen hayvan hareketlerinin çok hızlı olduğu bu günlerde bulaşıcı oranı şiddeti daha da artmaktadır. Ciddi bir ekonomi kayıp sağlayan bu hastalık ateş ve karakterize ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır. Tüberküloz ise mikro bakteri, bovis etkisi olan etkeni olan mikrobiyal bir hastalıktır. Solunum ve sindirim yoluyla insan ve hayvanları sağlığını tehdit eden zoonoz bir hastalıktır. Halk dilinde de verem olarak bilinen bir hastalıktır” dedi.

“TÜKETİME UYGUN DEĞİLDİR”

AW225575_05

Şap ve tüberküloz hastalığının belirtileri hakkında bilgi veren Engin Hastaoğlu, “Şap, Tüberküloz hastalığına göre canlı hayvan muayenesinde daha rahat belirtilerini saptadığımız kendine göre belirtileri olan bir hastalıktır. Yüksek ateşte seyreden hayvanlarda ciddi kilo kayıplarına sebebiyet veren, özellikle ağız bölgesinde veziküllerle beyaz renkte vezikülleri oluşturan, tırnak bölgesinde yine aynı şekilde lezyonlar oluşturan bununla birlikte ilerleyen safhalarında ciddi kilo kayıpları, ağız bölgesinde mukozalarda soyulmayla birlikte seyreden ciddi kilo kaybıyla karakteristik bir hastalıktır.

iStock-1263000872

Bu hayvanların kesilmesi durumunda eğer hayvanda başka bir enfeksiyon, hastalık yoksa hayvanın besi durumu iyiyse hayvanın bu hastalıklı bölgeleri, özellikle baş ve tırnak bölgeleri imha edilir. Beraberinde et tüketime sevk edilir. Ama bu hastalıkta beraberinde başka bir enfeksiyon var ise hayvan zayıflamışsa bu hayvan da imha edilir. Eti tüketimi uygun değildir. Tüberküloz hastalığı ise canlıda tespiti şap hastalığına göre nispeten daha zordur. Çünkü şap hastalığı uzun soluklu seyreden kronik bir hastalıktır. Bunun tespiti de genellikle karkas etle birlikte bulgularına saptanır. Özellikle akciğer ve göğüs boşluğunda, diğer karaciğer ve organlarda hastalığın ilerleme seyrine göre tüberküllere rastlanılmaktadır.

AW223894_03

İlerleyen safhalarda lenf yumrularında renk değişikliğiyle birlikte şişkinlik sebebiyet oluşturur. Bununla birlikte bu hastalığın tüketimi iki kararı vardır. Bir hastalık eğer lokalizeyse yani lokal bir bölümdeyse büyük kan dolaşımıyla vücudun diğer organlarına sirayet etmediyse ve besi durumu iyiyse bu hayvan iç organları imha edilir. Eti de kavurma olarak şartlı tüketime tabi tutulur. Ama hayvanın hastalığı tüberküloz genele yayılmışsa generalize olmuşsa tüberküllere lezyonlara her yerde rastlıyorsak bununla birlikte lenf yumrularında az önce bahsettiğim belirtiler var ise hayvan iç organları da dahil tüm gövde imha edilir. Tüketime de uygun değildir. Zaten böyle bir durumda da bakanlığımız, üreticilerimize bunun tazminatını ödemektedir” ifadelerini kullandı.

“HAYVANIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLMASI GEREKİYOR”

AW225575_04

Vatandaşlara kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Hastaoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı;
“Kurban dini bir ibadet, dinin gerektirdiği şartları sağlaması öncelikli aradığımız şartlar. Bu şartlardan sonra hayvanı tabii sağlık durumunun iyi olması gerekiyor. Besi durumunun yerinde olması gerekiyor. Hayvanın bütün uzuvlarının üzerinde bulunması gerekiyor. Bu nedir? Kuyruk, kulak bunların eksiksiz olması icap eder. Büyükbaşlarda 2 yaş ve üzeri, küçükbaşlarda 1 yaş ve üzeri olması gerekmektedir. Hayvanın canlı, diri, tüylerinin parlak olması aranan şartlardan bazılarıdır.

AW225575_02

Bunun dışında hayvanda genel anlamda vücut boşluklarına akıntının olmaması, kanamanın olmaması, yaralanmanın olmaması gerekmektedir. Solunum ve ateşi bütün hayat bulgularının yerinde olması doğal olanıdır. Kurban Bayramınızın tüm İslam alemini hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazasız belasız üreticimizin, tüketicimizin beraber bir ve bütün bir şekilde bayram kutlamasını diliyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun.”
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı girdiği evden 11 saat sonra cesedi çıktı! Kameraya yansıyan korkunç poşetCanlı girdiği evden 11 saat sonra cesedi çıktı! Kameraya yansıyan korkunç poşet
Mars'ta bulundu, büyük heyecan yarattı! Oldukça gizemliMars'ta bulundu, büyük heyecan yarattı! Oldukça gizemli
Kan donduran cinayette korkunç detay! Dövülerek öldürülmüşKan donduran cinayette korkunç detay! Dövülerek öldürülmüş
Anahtar Kelimeler:
kurbanlık kurban
En Çok Okunan Haberler
Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Mide bulandıran olay: Tecavüz etmek için sıraya girdiler!

Mide bulandıran olay: Tecavüz etmek için sıraya girdiler!

Skandal görüntüler: Tonlarca bozuk tavuk eti

Skandal görüntüler: Tonlarca bozuk tavuk eti

Türkiye'nin konuştuğu genç sevdiği kız uğruna başını yakmış

Türkiye'nin konuştuğu genç sevdiği kız uğruna başını yakmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.