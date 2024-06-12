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Mars'ta bulundu, büyük heyecan yarattı! Oldukça gizemli... Dikkat çeken "Gelecekteki ev" detayı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
12.06.2024 11:12
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Mars'ta yaşam ve kolonileşme tartışmaları devam ederken, Kızıl Gezegen'de yapılan son keşif büyük heyecan yarattı: Mars'ta gizemli bir "delik" bulundu. Bu heyecan verici keşif, dış basında manşetleri süslerken, "gelecekteki ev" detayı da dikkat çekti.

Mars'ta bulundu, büyük heyecan yarattı! Oldukça gizemli... Dikkat çeken "Gelecekteki ev" detayı

Güneş'e en yakın dördüncü gezegen olan Mars, Dünya'ya birçok yönden benzeyen ve uzun zamandır insanlığın ilgisini çeken bir yer. Özellikle kolonileşme için umut vadeden bir gezegen olarak görülen Mars ile ilgil son zamanlarda manşetleri süsleyen heyecan verici bir haber var.

MARS'TA GİZEMLİ DELİK!

Live Science'ın haberine göre, Mars'ta gizemli bir "delik" keşfedildi. Bu gizemli delik, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında neler olabileceği konusunda büyük heyecan yarattı.

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Ancak son zamanlarda çıkan haberler, bu deliğin, hem astronotlar hem de varsayımsal Mars yaşamı için korunaklı bir ortam sağlayabilecek daha büyük bir mağaraya açılabileceğini öne sürüyor.

Mars'taki çukurların ve mağaraların ilgi çekici olmasının birkaç nedeni var. Bunlardan ilki, gelecekte astronotlar için bir tür barınak olabilmeleri.

MARS'TAKİ GİZEMLİ 'DELİK' ASTRONOTLARIN GELECEKTEKİ EVİ OLABİLİR

Mars, ince bir atmosfere sahip ve küresel bir manyetik alandan yoksun olduğu için, Dünya'nın aksine uzaydan gelen radyasyondan korunamıyor. Mars yüzeyindeki radyasyon maruziyeti Dünya'dakinden ortalama 40 ila 50 kat daha fazla.

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Eğer bu çukurlar mağaralara açılırsa, astronotların korunaklı bir üs inşa etmelerini gerektirecek gelecekteki mürettebatlı Mars görevleri için tercih edilen bir iniş alanı haline gelebilir.

Bu çukurların bir diğer cazip yönü ise sadece astronotlar için barınak sağlamakla kalmayıp, geçmişte Mars yaşamı için korunaklı meskenler olmuş olabilecekleri.

Ancak somut cevaplara ulaşmak için henüz erken. Görünüşe göre somut cevaplara, gelecekteki görevlerde bu çukurlardan bazılarının gerçek anlamda keşfedilmesiyle sahip olabileceğiz. Bir çukurun kenarına giden bir keşif aracı çukura inemeyecek olsa da, NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity gibi bir araç, aşağıda ne olduğunu görmek için çukurun üzerinde uçabilir ve içeriye bakabilir.

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