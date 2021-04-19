HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey İrlanda'daki şiddet olayları yeniden başladı

Kuzey İrlanda'daki şiddet olayları yeniden başladı

19.04.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, İngiltere ile birlik yanlılarının Prens Philip’in ölümü üzerine ara verdiği şiddet eylemleri, cenaze töreni sonrası yeniden başladı.

Kuzey İrlanda'daki şiddet olayları yeniden başladı

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı çıkan birlik yanlısı Protestanlar, yeniden sokağa çıktı.

ATEŞ YAKARAK YOLU KAPATTILAR

Ateş yakarak yolu kapatan protestocular, polise taş ve şişe attı. Polis, grubun Katoliklerin yaşadığı alana geçmesine izin vermedi.

29 Mart'ta başlayan olaylara Prens Philip’in 9 Nisan'da ölümü üzerine ara verilmişti. Ancak birlik yanlıları, 17 Nisan'da yapılan cenaze töreni sonrası sivil itaatsizlik çağrıları yapmıştı.

OLAYLARIN SEBEBİ

Birlik yanlıları, Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı çıkıyor. Protokol, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Birlik yanlıları, Kuzey İrlanda Protokolü'nün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunuyor.

Ayrıca ayrılıkçı Sinn Fein partisi üyeleri ve yetkililerinin eski bir IRA istihbarat şefinin geçen haziran ayındaki cenaze töreni sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarını ihlal etmesi ve polisin müdahalede bulunmaması da diğer bir sebep olarak öne çıkıyor.

İRLANDA SORUNU

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor. Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

(AA)

indir (3)

indir (4)

indir (5)

indir (6)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ülkede 104 kişide 'çift mutant' görüldüÜlkede 104 kişide 'çift mutant' görüldü
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
İrlanda

En Çok Okunan Haberler

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

Peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Türbede yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türbede yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.