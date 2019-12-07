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Kuzey Kore: "ABD ile görüşmelerde nükleer silahlar konusu masa dışında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:18 | Son Güncelleme

Kuzey Kore: "ABD ile görüşmelerde nükleer silahlar konusu masa dışında"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuzey Kore, ABD ile müzakerelerde ülkenin nükleer silahlardan arındırılma seçeneğinin artık masada olmadığını belirtti.

Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, yaptığı açıklamada, "Şu anda ABD ile uzun görüşmelere gerek yok ve nükleer silahlardan arındırılma konusu zaten müzakere masasının dışına çıktı." ifadelerini kullandı.

Kim, ABD’nin müzakerelerde aradığı "sürekli ve önemli diyaloğun" iç politikada ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimlerine yönelik "zaman kazandırma numarası" olduğunu öne sürdü.

- Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahlanmanın önlenmesine yönelik müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti. Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

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Kuzey Kore Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Son müzakereler nükleer silahlar

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