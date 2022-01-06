Kuzey Kore'den yeni füze denemesi: Başarıyla sonuçlandı

En son Ekim 2021'de füze denemesi yapan Kuzey Kore'den yeni bir deneme daha geldi. Dün sabah yapılan denemede yeni tip bir hipersonik füze fırlatıldı. Füze denemesinin yapıldığı anın fotoğrafı kamuoyuyla paylaşılırken Japon Kyodo ajansı, bu tür füzelere "nükleer başlık monte edilmesi halinde" Japonya ve Güney Kore'nin "güvenlik sorunuyla" yüzleşebileceğini aktardı.

"BAŞARIYLA SONUÇLANDI"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde dün sabah denenen füzeye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre dün sabah denemesi yapılan füzenin "yeni tip hipersonik" olduğu ve denemenin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Haberde, "Hipersonik füze alanındaki test denemelerinde üst üste başarılar stratejik öneme sahip ki devletin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesini hızlandırıyorlar" ifadesi kullanıldı.

KCNA, 8 Ocak'ta yeni yaşına girecek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeyi izlediğine ilişkin bilgi vermedi.

DENEME ANINA İLİŞKİN FOTOĞRAF KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, füze denemesinin yapıldığı anın fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

WPK Merkez Komitesinin söz konusu denemenin sonucundan "büyük memnuniyet" duyduğu aktarıldı.

SESTEN 5 KAT DAHA HIZLI, DÜNYA ÇARESİZ KALABİLİR

Ses hızından 5 kat daha hızlı seyir süratine sahip hipersonik füzelerin, mevcut füze önleme sistemlerince durdurulmasının zor olduğu kaydediliyor.

Japon Kyodo ajansı, bu tür füzelere "nükleer başlık monte edilmesi halinde" Japonya ve Güney Kore'nin "güvenlik sorunuyla" yüzleşebileceğini aktardı.

Güney Kore Genelkurmayı dün yerel saatle 08.10'da Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Jagang bölgesinden füze fırlatıldığını bildirmişti.

ABD VE GÜNEY KORE GÖRÜŞTÜ

Denemeye ilişkin ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore Özel Temsilcileri Sung Kim ile Noh Kyu Duk telefonda görüş alışverişinde bulundu.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Balistik füze olduğu görünen unsurun Kuzey Kore'nin iç bölgesinden Japon Denizi yönüne doğru fırlatıldığını" belirtmişti.

EN SON DENEME EKİM 2021'DE YAPILMIŞTI

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

