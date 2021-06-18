Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD ile hem diyalog hem çatışmaya hazır olmalıyız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un**, ülkesinin ABD ile hem diyaloga hem de çatışmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Kim, "Ö**zellikle de çatışmaya tam olarak hazır olmalıyız**" dedi.**

Daha önce Joe Biden yönetimiyle ilişkiler konusunda Kim Jong-un'dan böyle bir açıklama gelmemişti.

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin başkent Pyongyang'da süren Merkez Komite Toplantısı'nda konuşan Kim, "Devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınmanın çıkarlarını korumak, barışçı bir ortamı ve Kuzey Kore'nin güvenliğini güvence altına almak gerekiyor" dedi.

Kim ayrıca Kuzey Kore'nin her tür gelişmeye "anında ve net" tepkiler vereceğini, "Kore Yarımadası'ndaki durumun istikrarlı bir şekilde kontrolünü elinde tutma çabalarına odaklanacağını" da kaydetti.

Kuzey Kore lideri bir önceki konuşmasında ise ülkenin gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Biden, Kim için 'Haydut' demişti

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasında Kim için "haydut" demişti.

Biden'ın yemin töreninden birkaç gün önce Kuzey Kore, yeni bir füzesini tanıttığı dev bir askeri geçit töreni düzenlemişti.