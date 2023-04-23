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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çağrı yaptı! Japonya'da ordu teyakkuza geçti: Destroyerler hazır hale getirilecek

23.04.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, askeri keşif uydusunu fırlatmaya hazırlanırken, Japonya ise uyduyu taşıyan roketin ulusal topraklarına düşmesi ihtimaline karşı teyakkuza geçti. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) hazır olmaları talimatını verdi. İsmi açıklanmayan bir Japon hükümeti yetkilisi, açıklamasında, "Japonya'ya zarar verebilecek her türlü duruma karşılık verebilmek için hazırlık yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çağrı yaptı! Japonya'da ordu teyakkuza geçti: Destroyerler hazır hale getirilecek

Kuzey Kore'nin füze denemeleri Pyongyang ile Tokyo arasında gerilimin artmasına yol açmıştı. Bir de buna Kuzey Kore'nin askeri keşif uydusunu fırlatılışına hazırlanması eklendi. Japonya, uyduyu taşıyan roketin ulusal topraklarına düşmesi ihtimaline karşı teyakkuza geçti. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) hazır olmaları talimatını verdi.

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JAPONYA'DA ORDU TEYAKKUZA GEÇTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden, ülkeye ait askeri keşif uydusu fırlatılışı için son hazırlıkların tamamlanmasını istedi.

Lider Kim Jong-un'un bu çağrısı sonrası, Japon hükümeti, ordu birimlerini teyakkuza geçirdi.

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Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, uyduyu taşıyacak roketin ülke topraklarına düşebilmesi ihtimaline karşı Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) hazır olmaları talimatını verdi.

DESTROYERLER HAZIR HALE GETİRİLECEK

Buna göre kara konuşlu Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) önleme füzeleri sistemi ile Standard Missile-3 önleme roketi taşıyan Aegis donanımlı destroyerler hazır hale getirilecek.

"HER TÜRLÜ DURUMA KARŞILIK VEREBİLMEK İÇİN HAZIRLIK YAPACAĞIZ"

İsmi açıklanmayan bir Japon hükümeti yetkilisi, açıklamasında, "Japonya'ya zarar verebilecek her türlü duruma karşılık verebilmek için hazırlık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Kuzey Kore, uydu fırlatılışı için balistik füze teknolojisini kullanırsa bu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olur" dedi.

Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, Aralık 2022'de, ülkenin askeri keşif uydusunun fırlatılışına ait hazırlıkların Nisan 2023'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

2012 VE 2016'DA FIRLATILMIŞTI

Pyongyang yönetimi 2012 ve 2016'da uydu taşıdığını duyurduğu, balistik füzeler fırlatmıştı. Bu füzeler, Japonya'nın güneybatısındaki Sakişima adası açıklarına düşmüştü

Kuzey Kore'nin askeri uydusunu taşıyan roketinin fırlatılış tarihi ise duyurulmadı. Öte yandan Japon hükümetinin talimatı, hafta içi gerçekleşecek üst düzey bir görüşme öncesi geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta içi Washington'da, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede iki lider, Kuzey Kore karşıtı tedbirleri ele alacak.

Kaynak: AA

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Japonya Kuzey Kore

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