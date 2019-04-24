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Kuzey Kore lideri Kim Rusya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği Vladivostok şehrine geldi

VLADİVOSTOK (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’ya geldi.

Kim, zırhlı bir tren ile Kuzey Kore’den Rusya’nın uzak doğusunda bulunan Vladivostok şehrinde karşılandı.

Vladivostok tren istasyonunda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ve Vali Oleg Kojemyako’nun da bulunduğu heyet tarafından karşılanan Kim için askeri tören düzenlendi.

Kim, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, ziyaretin faydalı ve başarılı olmasını umduğunu belirterek, “Devlet Başkanı Putin ile görüşme esnasında Kore Yarımadası'ndaki problemleri ve ikili ilişkileri tartışacağız.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim’in Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret 'ilk' olma özelliği taşıyor.

Kim, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladivostok şehrinde bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya

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