HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore liderinin verdiği kilolar gündem oldu

Kuzey Kore liderinin verdiği kilolar gündem oldu

28.10.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, son zamanlarda yaklaşık 20 kilogram kaybettiği ileri sürüldü.

Kuzey Kore liderinin verdiği kilolar gündem oldu

Güney Kore'de, Ulusal İstihbarat Servisi'nin bugün parlamentoda Kuzey Kore lideri Kim hakkında brifing verdiği aktarıldı.

120 KİLOYA DÜŞTÜ

İstihbarat Servisi'nin yapay zeka teknikleri aracılığıyla Kim'e ait bir videonun analizini yaparak Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna dair değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. Milletvekili Kim Byung-kee, Kim'in sağlığının kötü olduğu konusundaki söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, İstihbarat Servisi'nin parlamento brifinginde Kim'in ağırlığının yaklaşık 140 kilogramdan 120'ye düştüğünü belirttiğini söyledi.

İstihbarat Servisi daha önce de Kim'in yaklaşık 170 santimetre boyunda olduğunu kaydetmişti.

"KİMJONGUNİSM" KULLANILMAYA BAŞLANDI

Milletvekili, İstihbarat Servisinin, Kim'in, İşçi Partisi konferans odasından, kendinden önce ülkeyi yöneten babası ve büyükbabasının fotoğraflarını kaldırdığını tespit ettiğini aktardı. Başka bir milletvekili Ha Tae-keung da İstihbarat Servisi'nin brifingine atıf yaparak, Kim Jong Un'un, babası ve büyükbabasının adını taşıyan mevcut ideolojilerden bağımsız olarak "Kimjongunism" terimini kullanmaya başladığını kaydetti.

Devlet medyasındaki fotoğraf ve videolarda gözle görülür şekilde zayıfladığı için, 37 yaşındaki Kim'in sağlık durumu, son aylarda yoğun şekilde gündeme geliyor.

Ancak uzun zamandır Kuzey Kore'yi takip eden gözlemciler, Kim'in belirgin bir sağlık sorunu olmadığını ve kilo kaybının fiziğini iyileştirme çabalarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Gözlemcilere göre, Kim düzenli olarak halka açık faaliyetlerine devam ediyor ve videolarda olağan dışı bir gelişme görülmüyor. (AA)

Toplantıda ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdiToplantıda ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Dünyada paniğin yeni adı: A.30! Almanya'dan korkutan açıklamaDünyada paniğin yeni adı: A.30! Almanya'dan korkutan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde

Çarpıcı 3600 ek gösterge açıklaması!

Çarpıcı 3600 ek gösterge açıklaması!

Shiba Inu, Dogecoin'in 'katili' oldu!

Shiba Inu, Dogecoin'in 'katili' oldu!

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Kaçırıldım, ölümle tehdit edildim, intihara zorlandım

Kaçırıldım, ölümle tehdit edildim, intihara zorlandım

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.