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Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi

30.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Pazar günü 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı. Kuzey'in iki kısa menzilli füze fırlattığını duyuran Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin zamanlamasını eleştirerek "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği bir dönemde füze denemesi yapılması son derece yersiz" dedi.

Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi

Kuzey Kore, Pazar günü 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı.

Kuzey'in iki kısa menzilli füze fırlattığını duyuran Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin zamanlamasını eleştirerek "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği bir dönemde füze denemesi yapılması son derece yersiz" dedi.

Güney Kore ordusuna göre, füzeler doğudaki liman kenti Wonsan'dan ateşlendi.

50 kilometre yüksekliğe ulaşan iki balistik füze 410 kilometre mesafe kaydettikten sonra denize düştü.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin Japon karasularına yakın bir noktaya düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore yönetimi dün Güney Kore ve Japonya'nın açıklamalarına yanıt vermedi.

Ancak bugün Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, çoklu roket fırlatıcılarının başarıyla denendiğini duyurdu, başka ayrıntı vermedi.

'Kuzey Kore ilk kez bir ay içinde bu kadar çok füze denedi'

Reuters ajansına göre bu, Mart ayı içinde yapılan, toplam dokuz füzenin fırlatıldığı dördüncü deneme oldu.

James Martin Silahların Yayılmasını Önleme Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Shea Cotton, Kuzey Kore'nin ilk kez bir ay içinde bu kadar çok sayıda füze fırlattığını söyledi.

Cotton BBC'ye bu denemelerin devam etmesini beklediklerini belirterek "Son dönemde yeni füzeler geliştirdiklerini ima ettiler. Yeni füzelerini deneyebilirler ya da mevcut füzelerini farklı şekillerde deneme yoluna gidebilirler" dedi.

https://twitter.com/Shea\_Cotton/status/1244031175519342597

Kuzey Kore genelde füze denemelerini bahar aylarında hızlandırıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının Pyongyang yönetimini durdurmadığını söylüyor.

Salgının başladığı ülke olan Çin ve çok sayıda vakanın görüldüğü Güney Kore'yle sınır komşusu olan Kuzey Kore henüz hiçbir koronavirüs vakası rapor etmedi.

Ancak özellikle ABD'li uzmanlar, buna şüpheyle yaklaşıyor.

Kuzey Kore, çoğunluğu diplomat 380 yabancı ülke vatandaşını bir ay süreyle kendi yerleşkelerinde karantina altında tutmuştu.

Sınırlamalar Mart başında kaldırıldı ve 80 yabancı ülke vatandaşı 9 Mart'ta Pyongyang'dan tahliye edildi.

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